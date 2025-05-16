Erciyes Anadolu Holding'den ERÜ'ye Endoskopi ve Kolonoskopi Cihazı Bağışı

Erciyes Anadolu Holding'den ERÜ'ye Endoskopi ve Kolonoskopi Cihazı Bağışı
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Erciyes Anadolu Holding, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı'na modern endoskopi ve kolonoskopi cihazı bağışladı. Bu bağış, bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor.

Erciyes Anadolu Holding tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı bünyesinde kullanılmak üzere "Endoskopi ve Kolonoskopi Skopu" cihazı bağışlandı.

ERü'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen ERÜ Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gülten Can Sezgin, kliniğin İç Anadolu Bölgesi'nde önemli bir nüfusa hizmet verdiğini belirtti.

Endoskopi cihazlarının hastalıkların belirlenmesi, acil müdahalelerin yapılması ve daha ileri düzey endoskopik işlemlerin yapılabilmesi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Sezgin, "Kliniğimizde yılda yaklaşık olarak 15 binden fazla endoskopik işlem gerçekleşmektedir. Endoskopik işlemlerde lezyonların iyi değerlendirilebilmesi için son teknoloji ile üretilen endoskopik skoplarla endoskopi işlemlerinin yapılabilmesi tanı ve tedavi kalitesinin artırılabilmesi için çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Sezgin, ayrıca bağışta bulunan Erciyes Anadolu Holding yöneticilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
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