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Erciş'te Şiddetli Yağış Yaşandı

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Van'ın Erciş ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun yağış, kısa sürede etkili oldu. Meteorolojinin uyarıları sonrası yaşanan gök gürültüsü ve şimşekler, yağmur sonrası su birikintilerine sebep oldu ancak tatil günü olması nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmadı.

Erciş'te şiddetli yağış etkili oldu

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde gece saatlerinde yoğun yağış etkili oldu. Kısa süreliğine adeta bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı.

Erciş'te meteorolojinin uyarıları sonrası bu akşam aniden başlayan gök gürültüsü ve şimşekler geceyi aydınlatırken kısa süreliğine yoğun yağmur yağışı yaşandı. Yağmur sonrası su birikintileri oluşurken akşam olması ve tatil günü olması nedeni ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Erciş'te Şiddetli Yağış Yaşandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KALKAN - Güncel

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