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Erciş'te Şiddetli Fırtına: Ağaçlar Söküldü, Çatılar Uçtu

Erciş'te Şiddetli Fırtına: Ağaçlar Söküldü, Çatılar Uçtu
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Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, refüjlerdeki çok sayıda çam ve akasya ağacını kökünden sökerken, bazı binaların çatıları uçtu. Sahil kenarındaki kafelerde bulunan masa ve sandalyeler devrildi, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Trafikte aksamalara neden olan fırtına nedeniyle vatandaşlardan Emrah Yağar, 'Fırtınanın şiddeti oldukça güçlü ve etkileyiciydi. İnşallah bir daha böyle felaketler yaşamayız.' dedi.

VAN'ın Erciş ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına hasara neden oldu. Refüjlerdeki çok sayıda çam ve akasya ağacı kökünden sökülürken, bazı binaların çatıları uçtu. Sahil kenarındaki kafelerde bulunan masa ve sandalyeler de devrildi.

Erciş ilçesinde sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış, yaklaşık 5 dakika boyunca etkisini sürdürdü. Yağışın ardından rüzgarın şiddetini artırmasıyla ilçede fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle yolun orta refüjlerinde bulunan çok sayıda çam ve akasya ağacı kökünden söküldü. Bazı binaların çatıları uçarken, Vangölü sahil kenarında bulunan kafelerdeki masa ve sandalyeler de devrildi. Aileleriyle birlikte kafelerde oturan vatandaşlar, fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. İlçenin sahil yoluna devrilen ağaçlar, bazı noktalarda trafikte aksamalara neden oldu.

Sahil yolunda aracıyla seyir halinde olan Emrah Yağar, fırtınanın şiddetinin oldukça güçlü olduğunu belirterek, "Sahil yolunda gezintiye çıktığım sırada, ağaçların fırtınanın etkisiyle kökünden söküldüğünü gördüm. Fırtınanın şiddeti oldukça güçlü ve etkileyiciydi. İnşallah bir daha böyle felaketler yaşamayız." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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