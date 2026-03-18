Van'da öğrenciler, jandarma ve polis ekiplerine iftarlık ikram etti

Van'ın Erciş ilçesinde Karakoyunlu Anadolu Lisesi öğrencileri, ramazan ayının paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla jandarma ve polis ekiplerine hurma ve içecek ikramında bulundu.

Van'ın Erciş ilçesinde bir grup öğrenci, "İyilik Nöbeti Projesi" kapsamında, jandarma ve polis ekiplerine hurma ve içecek ikramında bulundu.

Karakoyunlu Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla "İyilik Nöbeti Projesi"ni başlattı.

Proje kapsamında bir araya gelen bir grup öğrenci, görev başındaki jandarma ve polislere hurma ve içecek ikram etti.

Öğretmen Eşref Demirci, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin ne kadar kıymetli olduğunu göstermek istediklerini söyledi.

Öğrenci Adil Metehan Ayyıldız da ramazanın önemini ve birliğini hatırlatmak amacıyla Kızılaydan temin ettikleri hurma ve soğuk içecekleri iftar öncesi dağıttıklarını belirtti.

Ayyıldız "Projedeki amacımız ramazanın önemini, birliğini ve kıymetini göstermekti. Tüm ülkemizin ve aziz milletimizin ramazanının hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var

Bakan Gürlek, Özgür Özel'in iddiaları sonrası mal varlığını açıkladı
İran, Mossad casusunu idam etti

Savaştaki İran durmuyor! İdam edildi
Görüşmeye damga vuran hareket

Görüşmeye damga vuran hareket
Tarihi maç öncesi Galatasaray taraftarını kara kara düşündüren istatistik

Tarihi maç öncesi moralleri bozan istatistik
Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra 6'ncı kattan düştü

Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra camdan düştü
İran, Mossad casusunu idam etti

Savaştaki İran durmuyor! İdam edildi
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü

Silahla şov yapıyordu, sonu çok kötü bitti
Bütün dünya ayakta alkışlıyor! Peri masalı kötü bitti

Peri masalının bittiği an!