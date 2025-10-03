Haberler

Erciş'te Öğrenciler Gazze İçin Seslerini Yükseltti

Van'ın Erciş ilçesinde öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek Küresel Sumud Filosu'na destek verdiler. Etkinlikte Filistin bayrakları açan öğrenciler, duygusal anlar yaşattı.

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi ve Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

Tenzile Ana Ortaokulu bahçesinde yapılan etkinlikte, kağıtlara çizdikleri Filistin bayraklarını açan öğrenciler, öğretmenleriyle İsrail aleyhine sloganlar attı.

İlahiler seslendiren, şiirler okuyan öğrencilerin Gazze halkına ve İsrail ablukasını kırmak amacıyla Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na destek mesajları katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Etkinlik sırasında gözyaşlarına hakim olamayan 7. sınıf öğrencisi Alperen Hamza Bayazıt, Gazze'deki kardeşleri için yüreklerinin yandığını söyledi.

Müslümanların orada büyük işkenceler gördüğünü belirten Bayazıt, "Buna karşı çıkmak ve Müslümanlara yardım etmek için bir etkinlik yaptık. Buradan bütün Türkiye'ye, hatta bütün dünyaya sesleniyoruz. Gazze için içimiz yanıyor. Yaptığımız etkinlikte gözyaşlarımı da tutamadım. Önümüze çeşitli yiyecekler gelirken oradakiler toprak yiyor. Elimizden geldiğince dualarımızı esirgemeyeceğiz. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Gazze'deki ablukayı, siyonistleri Allah'ın izniyle geçeceğiz. O ablukayı kıracağız. Allah'ın izniyle mahşer günü geldiğinde Müslümanlar kazanacak. O şeytanları inşallah yeneceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
