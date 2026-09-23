Haberler

Erciş'te istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erciş'te istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarından düşerek devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarından düşerek devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 55 KP 387 plakalı otomobil, TOKİ konutları yol ayrımında kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı, ardından yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşerek devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Samsun Bafra'daki saman deposu yangınında yaklaşık 20 milyon lira zarar oluştu

16 saatlik yangından geriye büyük yıkım kaldı! Zarar 20 milyon lira
Erdoğan BM'de konuşurken skandal görüntü! Şara telefonundan başını kaldırmadı

Skandal görüntü! Erdoğan konuşurken telefonundan başını kaldırmadı
Fırsatçı ev sahiplerine kötü haber! TOKİ konutları teslim edilince kiralar çakıldı

TOKİ konutları teslim edilince kiralar çakıldı
Netanyahu ABD'ye ayak basıp kaçacak! Korku planları değiştirdi

Dünya liderlerinin katıldığı zirve için gündem yaratacak karar
İstanbul'da sabah çilesi! Trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı

Yağmur İstanbul trafiğini vurdu! Yoğunluk yüzde 71
Doğduğu köy için kesenin ağzını açtı! 20 milyon dolarlık yatırım

Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı

Haydarpaşa’nın temellerinde kritik tespit: Ahşap kazıkların yüzde 80’i yok olmuş

Haydarpaşa'nın temellerinde kritik tespit! Yüzde 80'i yok olmuş
Okan Buruk'un 'dingil' dediği hakem milli maçta görev alacak

Okan Buruk'un "dingil" dediği hakemi milli maça atadılar