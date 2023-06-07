Van'ın Erciş ilçesinde Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü personelleri, birçok kurumun yöneticileri, öğrenciler ve öğretmenler sahil yolunda bulunan alanda çöp toplayıp yürüyüş yaptılar. Bir grup bisikletçinin de destek verdiği etkinlin bünyesinde Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesi katkılarıyla fidan dikimi de gerçekleştirildi. Programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve bazı kurum amirleri ile öğrenciler katıldı.

Erciş'te Dünya Çevre Günü etkinlikleri devam ediyor

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü personelleri, birçok kurumun yöneticileri, öğrenciler ve öğretmenler sahil yolunda bulunan alanda çöp toplayıp yürüyüş yaptılar. Bir grup bisikletçinin de destek verdiği etkinlin bünyesinde Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesi katkılarıyla fidan dikimi de gerçekleştirildi.

Programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve bazı kurum amirleri ile öğrenciler katıldı.