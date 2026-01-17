Erciş'te dondurucu soğuk etkili oluyor

VAN'ın Erciş ilçesinde kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü ilçede, çatılarda metrelerce buz sarkıtları oluştu, araçlar soğuktan korunmak için battaniyelerle sarıldı.

Geçen hafta yoğun yağış ile kar kalınlığının yer yer yaklaşık 80 santimetreye ulaştığı Erciş'te, kar yağışının ardından bu kez de dondurucu soğuklar etkili oluyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğu ilçede, soğuk nedeniyle bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Araç sahipleri ise don olaylarına karşı otomobillerini battaniye ve örtülerle koruma altına aldı.