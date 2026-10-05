Erciş'te ana sınıfı öğrencilerine yönelik etkinlikte şehit itfaiyeciler anıldı

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Van'ın Erciş ilçesinde anasınıfı öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlikte, görevi başında şehit olan itfaiye erleri anıldı.

İlçede faaliyet gösteren bir anaokulunun öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında İtfaiye Grup Amirliğini ziyaret etti.

Amirlikte düzenlenen etkinlikte öğrencilere, ekiplerin kullandığı malzeme, ekipman ve araçlar tanıtıldı, yardım çağrısının nasıl yapılacağı uygulamalı olarak gösterildi.

Şehit itfaiyecilerin anıldığı etkinlikte, öğrenciler itfaiye erlerine Türk bayrağı, çiçek ve şehit itfaiyecilerin fotoğraflarını hediye etti.

İtfaiye Amiri Abdülmelik Bülbül, öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehit meslektaşlarının fotoğraflarını görünce duygulandıklarının belirten Bülbül, "Gerçekleştirdiğimiz etkinlikler kapsamında çocuklarımıza 112 Acil Çağrı Merkezini hangi durumlarda ve nasıl arayabilceklerini öğrettik. Görevi başında şehit olan itfaiye erlerimizi anarak bugüne anlam katmak istedik. Emek veren öğretmenlerime, burada bulunan kıymetli itfaiye erlerimize, çocuklarımıza çok teşekkür ederiz. Amacımız vatanımıza emek veren, acil durumlarda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan itfaiye erlerimizi anmak." dedi.

Kaynak: AA