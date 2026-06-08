Van'da Aile Destek Merkezlerince düzenlenen yıl sonu etkinlikleri konserle sona erdi

Van'ın Erciş ilçesinde Aile Destek Merkezleri tarafından düzenlenen yıl sonu etkinlikleri, verilen konserle son buldu.

Erciş Kaymakamlığı himayesinde Sahilkent Mahallesi'ndeki Deniz Feneri alanında düzenlenen ve 3 gün süren program kapsamında kursiyerlerin yaptığı ürünlerin yer aldığı sergi ve yöresel yemek stantları açıldı, halk oyunları gösterisi ve çocuk etkinlikleri düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesince kurulan alanda çocuklar güzel zaman geçirirken, Kırgız ve Kars yöresine ait halk oyunları gösterileri, izleyenlerden alkış aldı.

İlgi gören etkinlikler kapsamında verilen konserde katılımcılar, yerel sanatçılar, müzik öğretmenleri ve Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar ekibinin seslendirdiği şarkılarla güzel vakit geçirdi.

Kaymakam Murat Karaloğlu, kursiyerlerin yıl boyunca büyük emeklerle hazırladığı el emeği, göz nuru ürünlerin sergilendiğini söyledi.

Etkinlikte Erciş Kadın Kooperatifi'nin hazırladığı yöresel yemekler ve yöresel ürünlerin de yer aldığını belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Üç gün boyunca çocuklarımızın ve ailelerimizin keyifli vakit geçirebilmesi için dolu dolu bir program hazırladık. Şişme oyun alanları, yüz boyama etkinlikleri, çeşitli animasyon gösterileri ve konserlerle vatandaşlarımızın güzel anılar biriktirmesini amaçladık. Akşam saatlerinde müzik öğretmenlerimiz ve Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar ekibinin konserleriyle etkinliklerimiz daha da renklendi. Bu organizasyonun hazırlanmasında büyük emek veren Aile Destek Merkezleri Genel Koordinatörü Sayın Gamze Karaloğlu'na ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Kışla ADEM Koordinatörü Figen Coşkun da kurslarda eğitim alan kadınların hazırladıkları ürünleri sergilememin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kadınların, ADEM'lerde el sanatları eğitiminin yanı sıra sosyal faaliyetlere de katıldığını ifade eden Coşkun, "Kurs sürecinde ortaya çıkardıkları ürünleri satışa sunarak aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Üç gün boyunca düzenlediğimiz bu etkinlik sayesinde hem emeklerini vatandaşlarımızla buluşturuyorlar hem de kendi üretimlerini tanıtma fırsatı yakalıyorlar. Kadınlarımızın üretime katılması ve ekonomik olarak güçlenmesi bizim için büyük önem taşıyor." dedi.

Etkinliklere katılan vatandaşlardan Ayla Kasımoğlu da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Sergide kadınlarımızın hazırladığı birbirinden güzel el emeği ürünler var. Biz de hem gezmeye hem de alışveriş yapmaya geldik. Yöresel yemek stantları çok güzel. Akşam konserleri de çok keyifli geçti. Çocuklar için oyun alanları kurulmuş, şişme parklar, yüz boyama etkinlikleri ve çeşitli gösteriler var. Kadınların üretmesi, emeklerini sergilemesi ve özgüven kazanmaları gerçekten çok değerli." diye konuştu.

Çocuklardan Sena Berber de düzenlenen etkinliklerde doyasıyla eğlendiklerini, bu tür etkinliklerin sık sık yapılması gerektiğini dile getirdi.