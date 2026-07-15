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Erciş'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliği

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Van'ın Erciş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Van'ın Erciş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Van Yolu Caddesi'ndeki Devlet Su İşleri Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş, Kaymakamlık binası önünde sona erdi.

Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan vatandaşlar, yürüyüş boyunca "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Kaymakamlık binası önünde devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı konuşma ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görüntüler katılımcılara izletildi.

Çeşitli etkinliklerle devam eden programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programda konuşan Kaymakam Ahmed Çelik, 15 Temmuz'un milletin iradesine, demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir gün olduğunu belirterek, şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andıklarını söyledi.

Programa, protokol üyeleri, kamu kurumlarının müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca
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