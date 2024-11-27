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Erciş'e Mevsimin İlk Karı Yağdı

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Van'ın Erciş ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti. Çocuklar kar yağışına büyük sevinçle karşılık verdi, dışarıda kartopu oynayarak ve karın üzerinde şekil çizerek keyifli anlar geçirdi.

Erciş'e mevsimin ilk karı yağdı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı bu gece gerçekleşti.

Meteorolojinin uyarılarıyla birlikte Erciş'te akşam saatlerinde mevsimin ilk karı yağmaya başladı. Şehir merkezinde yerler ve araçların üzeri karla kaplanırken karın yağışına en çok sevinen yine çocuklar oldu.

Kar yağışına çok sevinen çocuklar kendilerini dışarı atıp kartopu oynayıp karın üzerine uzanarak şekil çizdiler.

Karın yağışına çok sevinen Zeynep İkra Kalkan, "Bugün kar yağdı, çoktan bekliyordum. Kardeşimle karda oynadım, çok mutluyum, çok sevindim iyi ki kar yağdı" dedi.

Erciş'e Mevsimin İlk Karı Yağdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KALKAN - Güncel
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