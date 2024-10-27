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Erciş Balık Bendi, Yavru Balıkların Yeni Barınma Alanı

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Van'ın Erciş ilçesindeki Deliçay Akarsuyu ve balık bendi, bu yıl birçok balık türüne ev sahipliği yaparak yavru balıkların barınma alanı haline geldi. İlkbahar mevsiminde tekrar edilen üreme döngüsü, balıkların nesillerini sürdürmesine katkı sağlıyor.

Erciş balık bendi yavru balıkların barınma alanı oldu

VAN - Van'ın Erciş ilçesindeki Deliçay Akarsuyu ve balık bendi, yavru balıkların barınma alanı oldu.

Her yıl ilkbahar mevsiminden sonbahar mevsimine kadar balıkların üreme alanı olan Deliçay Akarsuyu ve Erciş Balık Bendi, bu yıl da pek çok balık türüne ev sahipliği yaptı. Başta inci kefali olmak üzere siraz, kaya, gümüş balığı ve aynalı sazan gibi balık türlerini bünyesinde barındıran Deliçay Akarsuyunda yaşayan balıklar, nesillerini devam ettirebilmek için yaşam mücadelesi veriyor. Hava sıcaklıklarında ve akarsu debilerinde yaşanan düşüşler ile suyun oksijen miktarındaki azalmalar nedeniyle yavru balıklar, Erciş Balık Bendindeki kaya diplerini ve suyun derinliklerini mekan tuttular.

Yaklaşık 30 yıldır Van Gölü Havzasında doğa fotoğrafçılığı yaptığın ifade eden Ferzende Coşar, ilkbahar mevsimi ile beraber balıkların mevcut alana gelerek yumurtalarını bıraktığını ve tekrar geri döndüğünü belirterek, "Balıkların üremesi için çok zengin bir akarsu kaynağıdır. Bu sene de yağmur fazla yağdığı için coşkulu bir şekilde akmaktadır. Balıklar burada üreme dönemini tamamladıktan sonra havaların soğumasıyla birlikte geldikleri yerlere geri dönmeye başlar. Özellikle yavru balıklar, 2-3 ay burada kaldıktan sonra geldikleri yere geri dönüyor. Bu şekilde üreme tamamlanmış oluyor" dedi.

Erciş Balık Bendi, Yavru Balıkların Yeni Barınma Alanı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KALKAN - Güncel

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