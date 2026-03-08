Erbil Havaalanı'na İHA Saldırısı

Erbil Havaalanı'na yapılan kamikaze insansız hava aracı saldırısında 1 güvenlik görevlisinin öldüğü, 1'inin de yaralandığı bildirildi.

Havaalanına yapılan saldırının ardından Erbil Valisi Ümid Hoşnav açıklama yaptı.

Hoşnav, "Erbil Havaalanı'na yapılan dron saldırısında 1 güvenlik görevlisi şehit oldu, 1 görevli de yaralandı." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail ile İran arasında süren çatışmalar sonrası Erbil'e düzenlenen İHA saldırısında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde ilk ölüm kayda geçmiş oldu.

Erbil Havaalanı'na dün çok sayıda saldırı düzenlenmiş, bölgeden duman yükseldiği görülmüştü.