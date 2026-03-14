Haberler

Erbil'de peş peşe patlama sesleri duyuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD üssünün bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında kamikaze insansız hava araçları ile düzenlenen saldırıda hava savunma sistemleri devreye girdi ve peş peşe 5 patlama sesi duyuldu.

ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı'na yakın bölgede peş peşe patlama sesleri duyuldu.

Uluslararası Erbil Havalimanı yakınlarında kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendi.

Hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği bölgede peş peşe 5 patlama sesi duyuldu.

Saldırıda kullanılan İHA'ların hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı misilleme başlattığı ilk günden bu yana Erbil'de neredeyse her gün patlama sesleri duyuluyor ve hava savunma sistemleri faaliyete geçiyor.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

