Erbil'de kamikaze İHA saldırısı sonrası patlama sesi duyuldu

Irak'ın Erbil kentinde kamikaze insansız hava aracının görülmesi üzerine hava savunma sistemleri devreye girdi. Dört İHA düşürüldü ve bölgede patlama sesleri duyuldu.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üssün de bulunduğu Erbil Havalimanı'nda hava savunma sistemleri faaliyete geçti, bölgede patlama sesleri duyuldu.

Irak'ın Erbil kenti semalarında kamikaze insansız hava aracı (İHA) görülmesinin ardından hava savunma sistemleri faaliyete geçti.

Söz konusu İHA havada imha edildi.

Erbil'de dün patlama sesleri duyulmasının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti Terör Birimi, 4 kamikaze insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
