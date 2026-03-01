Haberler

İHA ile hedef alınan Erbil Havalimanı'nda patlama sonrası yangın meydana geldi

Güncelleme:
Irak'ın kuzeyindeki Erbil Havalimanı'nda bir İHA saldırısı sonucunda patlamalar ve yangın meydana geldi. Hava savunma sistemleri önleme faaliyetlerinde bulundu, ancak alanda peş peşe patlamalar gerçekleşti. Olayda oluşan hasar ve yaralı durumu hakkında henüz bilgi verilmedi.

Irak'ın kuzeyindeki Erbil Havalimanı'nda hava savunma sistemleri yoğun şekilde önleme faaliyeti yaparken, alandaki patlamaların ardından yangın çıktı.

ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı'na isabet eden bir insansız hava aracı (İHA) nedeniyle patlama meydana geldi.

Saldırının ardından alanda peş peşe patlamalar gerçekleşirken daha sonra yangın çıktı.

Yeni dalga bir İHA saldırısının gerçekleşmesi üzerine hava savunma sistemleri yoğun bir şekilde önleme faaliyeti yaptı.

Havalimanı yanındaki karayoluna da bir İHA isabet etti.

Bölgeden yola çıkan ambulans sirenler eşliğinde şehir merkezine gitti.

Saldırıda oluşan hasara ya da ölü ve yaralı durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

