Erbilliler yılın son gününü çeşitli etkinliklerle dolu festivalde geçirdi

Irak'ın Erbil şehrinde halk, kent merkezindeki tarihi Erbil Kalesi çevresine kurulan festival alanında yılın son gününü geçirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kurduğu festival alanında yerel ürünlerin satıldığı stantlar, eğlence alanları ve müzik sahnesi yer aldı.

Alanı gezenler bir yandan eğlenip yeni yılın başlamasını beklerken bir yandan da hatıra fotoğrafları çektirip sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

Konser verilen alanda havai fişekler atıldı, halaylar çekildi, yerel kıyafetlerle gösteri düzenlendi.

Tarihi kaleye yansıtılan ışıklarla ziyaretçilere görsel şölen sunuldu.

Festival alanına gelen Erbilli Hasan Fahrettin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın son gününü eğlenceli geçirmek için burada olduğunu belirterek yeni yılın barış, dayanışma ve huzur getirmesini diledi.

Mustafa Muhammed ise tüm dünyadaki savaşların bitmesini temenni ederek barışın hakim olduğu bir dünyada huzur ve bereket istediğini söyledi.