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Erbil'de Türkiye Vize Merkezi resmen açıldı, günlük yaklaşık 600 kişi başvuruyor

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Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak'ın Erbil kentinde Türk vize başvuru merkezinin resmi açılışını yaptı. Erbil Valisi Ümid Hoşnav, kentte günlük yaklaşık 600 kişinin vize başvurusu yaptığını belirterek merkezin işlemleri kolaylaştıracağını söyledi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak'ın Erbil kentinde Türk vize başvuru merkezinin açılışını yaptı.

Açılış törenine Başkonsolos Topçu'nun yanı sıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Erbil Valisi Ümid Hoşnav, Erbil Belediye Başkanı Karzan Abdülhadi, IKBY Dış İlişkiler Dairesi Türkiye Masası Şefi Hoşeng Ahmed, Erbil'de faaliyet gösteren Türk kurum temsilcileri ve vize şirketinin personeli katıldı.

Açılışta konuşma yapan Başkonsolos Topçu, nisan ayında faaliyetlerine başlayan yeni Türkiye Vize Merkezi'nin resmi açılışını yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Türkiye ile Irak ve IKBY arasındaki en güçlü bağın insani bağlar olduğuna ve vize merkezinin de bunu mümkün kılan bir araç görevi gördüğüne vurgu yapan Topçu, "Vize merkezi ve Başkonsolosluğumuz çalışanları, gidiş gelişlerin devam etmesi ve hızlı neticelenmesi için gece gündüz ellerinden geleni yapıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi

ABD/İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle talihsiz bir dönemden geçtiklerini aktaran Topçu, "Erbil savaştan hiç hak etmediği şekilde çok etkilendi. Ancak savaş zamanında bile vize başvuru merkezi hiç durmadan çalıştı. Dışarıda ne olursa olsun arkadaşlarımız vizeleri vermek için 24 saat çalıştılar. Gönül ister ki vize olmasın ama o zaman gelene kadar biz en iyisini, en layığını yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Topçu, Türkiye sınırındaki Zaho kentinde de yeni bir vize merkezi açacaklarını, Duhok'takini de daha güzel bir yere taşıyacaklarını ve Türkiye'nin bu önemli işlevini devam ettireceklerini sözlerine ekledi.

Türkmen Bakan Maruf da, Erbil'de vize merkezinin önemli bir işlev gördüğüne dikkati çekerek, "Türkiye, geçmişten bu yana IKBY ve Irak genelinde büyük bir hizmet vermektedir. Buradaki insanlar özellikle sağlık, eğitim ve turizm için Türkiye'ye gitmeye ihtiyaç duyuyor. Türkiye, IKBY için çok önemlidir ve IKBY de Türkiye için önemlidir. Türkiye tüm Orta Doğu'da yaşayan insanlara her anlamda katkı sunmaktadır. Bu bizim için ve herkes için iftihar vesilesidir. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin Erbil halkına büyük bir hizmetidir." görüşlerini paylaştı.

Erbil Valisi Hoşnav da bu merkezle birlikte vize alımlarının daha da kolaylaşacağı bilgisinin kendisine aktarıldığını dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"IKBY ve Erbil olarak, bu vize merkezinin açılması bizim için çok önemlidir. Halkımız turizm, tedavi ve ticaret için Türkiye'ye gidiyor ve vizeye çok ihtiyaçları var. Erbil Başkonsolosu ve çalışanları vizenin kolaylaştırılması için bize yardımcı olmuşlardır. Erbil'de günlük yaklaşık 600 kişi vize başvurusu yapıyor. IKBY/Irak ve Türkiye arasında vizenin olmayacağı bir günün gelmesini temenni ediyoruz ancak şu an aramızdaki sınır kapısı çok önemlidir. Türkiye ile tüm alanlarda çok iyi ilişkilerimiz var ve Türkiye, IKBY'yi dünyaya bağlayan bir ülkedir. Bu vize merkezinin de hizmetlerin artırılmasına hizmet edeceğini ümit ediyorum."

Vize şirketi yetkilileri, Erbil, Süleymaniye ve Duhok'ta günlük yaklaşık 1200 başvurunun alındığını, yoğun zamanlarda bu sayının 2 bine kadar çıkabildiği bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA
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