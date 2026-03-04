Haberler

Erbil'de, ABD Başkonsolosluğu ile üssüne atılan SİHA'lar imha edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu ve Havalimanı'na düzenlenen SİHA saldırıları sonucu bölgede şiddetli patlama sesleri duyuldu. Bir kişi yaralanırken, hava savunma sistemleri etkin hale getirildi.

ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu binası ve Erbil Havalimanı'na silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) yapılan saldırılar nedeniyle kentte şiddetli patlama sesleri duyuldu.

ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu binası ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üssün de bulunduğu Erbil Havalimanı'na yapılan SİHA saldırıları sonrası hava savunma sistemleri faaliyete geçti.

Birden fazla SİHA, hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

İmha edilen SİHA'lardan birinin parçaları meskun mahale düştü. Bir kişi yaralandı.

ABD-İsrail'in İran'a başlattıkları saldırıların ilk gününden bu yana her gün Erbil'de patlama sesleri duyuluyor.

Şii milis Haşdi Şabi'ye bağlı Seraya Evliya el-Dem grubu, ABD askerlerinin kaldığı öne sürülen otele saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

1 Mart gecesi yapılan saldırıda Erbil Havalimanı'na SİHA'lar isabet etmiş, ardından bölgede patlama yaşanmış ve yangın çıkmıştı.

Anadolu Ajansı'nın canlı görüntülediği bölgede yangın uzun süre devam etmişti.

Erbil'in Degele nahiyesindeki Peşmerge güçleri karargahına da 2 Mart'ta SİHA ile saldırı yapılmış, Peşmerge Bakanlığı saldırıların devam etmesi durumunda karşılıksız bırakılmayacağını belirtmişti.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
İran'dan sonra bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri duyuluyor

Karanlığa gömülen bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest

Plakaya bakıp peşine düştü, ışıklarda hiç beklemediği bir şey oldu
Putin'den savaş alameti gibi hamle: Ordudaki askeri personel sayısını artırdı

Putin'den savaş alameti gibi hamle! Resmen imzaladı
Netanyahu'ya ana muhalefetten Lübnan'a 'karadan işgal' çağrısı

Netanyahu'ya muhalefetten "karadan işgal" çağrısı! Hedef İran değil
İran, Hürmüz Boğazı'nda Malta bandıralı gemiyi vurdu

İran'ın boğazda şakası yok! Savaştan Akdeniz ülkesi de nasibini aldı
Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest

Plakaya bakıp peşine düştü, ışıklarda hiç beklemediği bir şey oldu
İngiltere'de casusluk soruşturması: İşçi Partili vekilin eşi gözaltında

Ülke bu olayla çalkalanıyor! Casuslukla suçlanan isme şaşıracaksınız
Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler

Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler