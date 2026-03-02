Irak'ın Erbil Kentinde Patlamalar Meydana Geldi

(ANKARA) – Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de şiddetli patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Katar merkezli yayın kuruluşu Al Jazeera Arabic'in haberine göre, kentte meydana gelen patlamaların ardından Irak hava savunma sistemleri, Erbil Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığı değerlendirilen füze ve insansız hava araçlarına karşılık verdi.

Haberde, patlamaların bölgedeki artan gerilim ortamında yaşandığı belirtilirken, İran'ın misilleme saldırılarının üçüncü gününde Körfez bölgesindeki bazı şehirlerde de benzer olayların kaydedildiği aktarıldı.

Buna göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kenti ile Katar'ın başkenti Doha ve Bahreyn'in başkenti Manama'da patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Gelişmelerin, İran'ın bölgede sürdürdüğü misilleme saldırıları kapsamında yaşandığı ifade edilirken, olaylara ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA