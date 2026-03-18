Irak'ın Erbil kentinde İHA'nın isabet ettiği bölgede büyük bir yangın çıktı

Irak'ın Erbil kentinin Köysancak ilçesinde yapılan kamikaze İHA saldırısı sonrası patlama sesi duyuldu ve bölgede büyük bir yangın çıktı. Yangın, ticari bir depoyu etkiledi.

Irak'ın Erbil kentinin Köysancak ilçesinde atılan kamikaze insansız hava araçlarından (İHA) birinin isabet ettiği bölgede patlama sesi duyulduğu ve büyük bir yangının çıktığı bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Erbil'in Köysancak ilçesine İHA ile saldırı düzenlendi.

Saldırı sonrası patlama sesi duyulan ilçede, İHA'nın isabet ettiği bölgede yangın çıktı, bölgeden yoğun duman yükseldi.

İsabet alan yerin ticari depo olduğu ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürmeye çalıştığı aktarıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı misilleme başlattığı ilk günden bu yana Erbil'de her gün patlama sesleri duyuluyor ve hava savunma sistemleri faaliyete geçiyor.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
