Haberler

Irak'ın Erbil kentinde art arda patlama sesleri duyuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın Erbil kentinde kamikaze insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıda bir İHA, bir evin çatısına isabet etti. Saldırı sonrası hava savunma sistemleri devreye girdi, fakat bir İHA yangına neden oldu. Son dönemde bölgeye düzenlenen saldırıların sayısı 500'ü geçti.

Irak'ın Erbil kentine 10 kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda, İHA'lardan biri eve isabet etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Erbil kentine art arda kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.

Saldırı sonrası hava savunma sistemleri faaliyete geçti. İHA'lar büyük oranda etkisiz hale getirilirken, birisi evin çatısına düştü, yangın çıktı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, İHA'nın iki katlı eve çatıdan çarpması ve zemin kata kadar inmesi yer aldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın başlamasından bugüne kadar Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe kentlerine 500'den fazla füze ve İHA saldırısı düzenlendi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
24 yıllık hasret sona erdi: Dünya Kupası'ndayız!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü isme ait gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
Başkan sevgilisiyle tatili çok tartışılmıştı! Evlilik itirafı olay
Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu
Sabahlara kadar uyumak yok! İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
Dünyaca ünlü isme ait gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
Neler yaptın öyle Uğurcan! Bütün Türkiye onu konuşuyor
Facia ucuz atlatılmış! Yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı