Erbil'de kamikaze İHA saldırısı sonrası patlama sesleri duyuldu

Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleri duyulmasının ardından etkisiz hale getirilen bir kamikaze insansız hava aracı (İHA), 100'lük Cadde üstündeki bir otelin yanına düştü.

Erbil'de hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilen kamikaze insansız hava aracı (İHA) bir otelin yanına isabet etti.

Otelin yanında inşaatı devam eden yapıya isabet eden İHA nedeniyle hasar oluştu, ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmadı.

Saldırının ardından emniyet güçleri bölgede güvenlik önemleri aldı.

ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarından da patlama sesleri duyuldu, yapılan açıklamalarda söz konusu patlamaların hava savunma sistemlerinin faaliyete geçmesiyle meydana geldiği kaydedildi.

Erbil Emniyet Müdürlüğü olay yerinden görüntü çekilmemesi uyarısında bulundu.