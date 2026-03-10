Haberler

IKBY: Erbil'de 3 kamikaze İHA düşürüldü

Güncelleme:
Irak'ın Erbil kentinde, 9 Mart 2026'da düzenlenen İHA saldırılarında 3 kamikaze insansız hava aracı düşürüldü. BAE Başkonsolosluğu yakınındaki patlamalar sonrası, Erbil Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü geçici taşıma kararı aldı. İran'ın saldırılarının arttığı bu süreçte, IKBY'ye 210 İHA saldırısı gerçekleştirilmiş durumda.

Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleri duyulmasının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti Terör Birimi, Erbil'de 3 kamikaze insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

IKBY Anti Terör Biriminden yapılan yazılı açıklamada, "9 Mart 2026 günü saat 22.24'te koalisyon güçleri Erbil'de 3 insansız hava aracını (İHA) düşürdü. İHA'lardan birinin enkazı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başkonsolosluğu'nun yakınlarına düştü." ifadeleri yer aldı.

BAE Dışişleri Bakanlığı, saldırı sonrası yayımladığı açıklamada, "Başkonsolosluğun hedef alınmasını şiddetle kınadığını" belirtti.

Öte yandan Erbil Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, binanın Erbil Uluslararası Havalimanı'na yakın olduğunu, hava savunma sistemlerinin İHA saldırılarını bertaraf ederken patlamalar meydana geldiğini belirtti.

Patlamalar sonucu iki personel aracının hasar gördüğü ve idari binadaki 2 odanın çatılarının zarar gördüğü aktarılan açıklamada, "Bu nedenle, çalışanlarımızı geçici olarak başka bir yere taşıyacağız." ifadeleri kullanıldı.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı misilleme başlattığı ilk günden bu yana Erbil'de her gün patlama sesleri duyuluyor, hava savunma sistemleri faaliyete geçiyor.

Resmi makamlara göre, bu süre içerisinde 177'si Erbil'e olmak üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne 210 İHA saldırısı düzenlendi.

Erbil'in Degele nahiyesindeki Peşmerge güçleri karargahına 2 Mart'ta SİHA ile saldırı yapılmıştı.

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, Erbil Havaalanı'na 8 Mart'ta yapılan dron saldırısında 1 güvenlik görevlisinin öldüğünü, 1 görevlinin de yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
