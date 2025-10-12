Erbil'de Ezher İslami Araştırmalar Enstitüsü'nün Temeli Atıldı

Irak'ın Erbil kentinde merkezi Mısır'da bulunan Ezher Üniversitesi ile bağlantılı Ezher İslami Araştırmalar Enstitüsü binası için temel atma töreni düzenlendi.

Törene, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile IKBY'li ve Mısırlı yetkililer ile alimler katıldı.

Törende konuşan Barzani, din alimlerinin tarih boyunca oynadığı role değinerek, "Bugün Ezher İslami Araştırmalar Enstitüsü'nün temelini attığımız bu törende, umuyoruz ki bu enstitü, İslam dünyasında mutedil düşünceyle bilinen Ezher Üniversitesinin ruhuna uygun şekilde din alimlerinin yetişmesine bir katkı daha sağlar." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları işbirliği nedeniyle Ezher Üniversitesi ve Vakıflar Bakanlığına teşekkür eden Barzani, kendileri ile Ezher arasında tarihsel bir bağ olduğunu söyledi.

Barzani, din alimlerinin, Hazreti Muhammed döneminde var olan saygı ve bir arada yaşama kültürünü devam ettirmek için ciddi çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Diğer yandan Barzani, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda da bugün Erbil'deki yeni Um El-Nur Kilisesi'nin açılışını yaptığını yazdı.