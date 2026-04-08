Erbil'de bir sokak, 20 günde 7 İHA saldırısının hedefi oldu

Irak'ın Erbil kentinde son 20 günde aynı sokağa düzenlenen 7 insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonrası sokak sakinleri evlerini terk etti. Saldırılar ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilimin etkisiyle gerçekleşti ve maddi hasara yol açtı.

Irak'ın Erbil kentinde, aynı sokağa son 20 gün içinde 7 insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendi; sokak sakinleri evlerini terk etti.

Erbil'in Karezan Sokağı'ndaki evler, ABD- İsrail ile İran arasındaki savaşın başlamasının ardından 20 gün boyunca saldırıların hedefi oldu.

Saldırıların sonuncusu ise ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkesin ilan edildiği saatlerde gerçekleşti.

En son 3 Nisan'da saldırıya uğrayan sokakta, gidecek başka yeri olmayan yaşlı ve hasta yakınlarıyla kalan aileler, sabahın erken saatlerindeki yeni saldırıyla büyük korku yaşadı.

Sürekli saldırıların hedefi olan sokak sakinlerinin çoğu, günler öncesinden evlerini terk ederek başka yerlere taşınmıştı.

Bu nedenle saldırılarda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Aileler, evlerini onarmak için kalıcı ateşkesin sağlanmasını bekliyor.

Ateşkesin ilan edilmesiyle sokak sakinleri bir nebze de olsa rahatladıklarını belirtti.

Bazı ev sahipleri, kırılan pencerelerini naylonla kapatarak tamirat işini saldırıların sona ermesinden sonraya bıraktı. Evlerinde hasar oluşan aileler, kalıcı ateşkesin sağlanmasını bekliyor.

Yerel kaynaklara göre, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın başlamasından ateşkesin ilanına kadar Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe kentlerine 700^e yakın kamikaze İHA ve füze saldırısı düzenlendi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
