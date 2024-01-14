Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehitler için dua etti

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için Ankara'daki Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde dua etti.

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için ülke genelinde sabah namazı sonrası tüm camilerde dua edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ankara'daki Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde sabah namazını kıldırdıktan sonra Kur'an-ı Kerim okuyarak şehitler için dua etti. Duaya TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.