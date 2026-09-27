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Erbakan, Afyonkarahisar'da partisinin yaklaşık 60 yıllık geçmişi olduğunu söyledi

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afyonkarahisar'da Salar ve Karamık Karacaören belediyeleri ile Eber Gölü'nü ziyaret etti. Belediye Düğün Salonu'ndaki programda Erbakan, partisinin resmi olarak 8 yıl önce kurulduğunu, yaklaşık 60 yıllık geçmişi olduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afyonkarahisar'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Erbakan, ilk olarak Salar Belediye Başkanı Halil Aygün'ü ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Eber Gölü'nü ziyaret eden Erbakan, Eber Gölü Yaşasın Hareketi Başkanı Ekrem Önder Çiftçi ve hareketin gönüllüleri tarafından karşılandı.

Ardından Karamık Karacaören Belediyesine geçen Erbakan, Belediye Başkanı Üzeyir Kasap ve partililerle sohbet etti.

Belediye Düğün Salonu'ndaki programda konuşan Erbakan, "Cenabı Allah'a şükürler olsun ki Yeniden Refah Partisi olarak biz resmi olarak 8 yıl önce kurulduk amma bizim yaklaşık 60 yıllık bir geçmişimiz var." dedi.

Kaynak: AA
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