Erbaa katmeri coğrafi tescil belgesini aldı

TOKAT - Hamuru 12 kez katlanarak arasına yağ, ceviz, haşhaş eklenerek üretilen Erbaa Katmeri, Erbaa Belediyesi'nin başvurusuyla coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Erbaa Belediyesi OKA'nın katkılarıyla katmerin tescillenmesi için 2022 yılında başvuru yaptığı başvurunun sonucuna geçtiğimiz günlerde ulaştı. Yapılan değerlendirmeler sonucu Erbaa Katmerine coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

"Tescil alanlara teşekkür ederiz"

Erbaa katmerinin tescillenmiş olmasının Erbaa için çok faydalı olduğunu belirten fırın ustası Yunus Kılıç, "Katmer, Erbaa ilçemizin yıllardır var olan geleneksel lezzetidir. Bu lezzeti değerlendiren, tescil alanlara teşekkür ederiz. Katmeri hamurunu yaptıktan sonra 1 saat dinlendiriyoruz, 1 saat dinlenen mayalı hamuru 12 kez katlayarak tereyağlı, cevizli ve haşhaşlı olarak çeşit çeşit yapıyoruz. Yapımı bittikten sonra kısa süre dinlenmenin ardından odun ateşinde pişiriyoruz. Cevizli, haşhaşlı, kaşarlı, peynirli ve isteğe göre çeşitlendirerek yapabiliyoruz" şeklinde konuştu.