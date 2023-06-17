Erbaa'da Yıldırım Çatıya Düştü, Yangın Çıktı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde etkili olan sağanak sırasında bir evin çatısına düşen yıldırım nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu çatıda hasar oluştu.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde etkili olan sağanak sırasında bir evin çatısına düşen yıldırım nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kuruçay Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde Zekai Parlak'a ait 3 katlı binanın çatısında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, çatıdaki yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu çatıda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel