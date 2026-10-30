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Erbaa'da Kelkit Çayı'nda su altında kalan 4 kişinin aracı kepçeyle çıkarıldı

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Erbaa'da Kelkit Çayı'nda su altında kalan 4 kişinin aracı kepçeyle çıkarıldı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde balık tutmaya giden 4 kişinin Kelkit Çayı'ndaki adacığa park ettiği hafif ticari araç, debinin yükselmesiyle su altında kaldı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla aracı kepçe yardımıyla sudan çıkardı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde balık tutmaya giden 4 kişinin aracı, suların yükselmesi sonucu Kelkit Çayı'nın içerisinde kaldı.

Kelkit Çayı'na balık tutmak için giden 4 kişi, hafif ticari araçlarını adacığa park etti.

Debinin aniden yükselmesi sonucu araç su altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu hafif ticari araç kepçe yardımıyla sudan çıkarıldı.

Kaynak: AA
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