Erbaa'da Kelkit Çayı'nda su altında kalan 4 kişinin aracı kepçeyle çıkarıldı

Erbaa'da Kelkit Çayı'nda su altında kalan 4 kişinin aracı kepçeyle çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Erbaa ilçesinde balık tutmaya giden 4 kişinin Kelkit Çayı'ndaki adacığa park ettiği hafif ticari araç, debinin yükselmesiyle su altında kaldı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla aracı kepçe yardımıyla sudan çıkardı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde balık tutmaya giden 4 kişinin aracı, suların yükselmesi sonucu Kelkit Çayı'nın içerisinde kaldı.
Kelkit Çayı'na balık tutmak için giden 4 kişi, hafif ticari araçlarını adacığa park etti.
Debinin aniden yükselmesi sonucu araç su altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu hafif ticari araç kepçe yardımıyla sudan çıkarıldı.
Kaynak: AA