Erbaa'da Gölete Düşen 3 İnek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 3 inek gölete düştü. İtfaiye ekipleri, hayvanların sahibi Mustafa Yağcı'nın yardım talebi üzerine inekleri kurtarmak için bir saat süren çalışma yaptı.
Kelkit Çayı kenarında otlayan ineklerden 3'ü gölete düştü. Hayvanların sahibi Mustafa Yağcı, inekleri kendi imkanlarıyla kurtaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri, iş makinesi kullanarak yaklaşık 1 saat süren çalışma ile hayvanları göletten kurtardı.
Sağlık kontrolünden geçirilen inekler sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel