Erbaa'da Gölete Düşen 3 İnek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Erbaa'da Gölete Düşen 3 İnek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 3 inek gölete düştü. İtfaiye ekipleri, hayvanların sahibi Mustafa Yağcı'nın yardım talebi üzerine inekleri kurtarmak için bir saat süren çalışma yaptı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, gölete düşen 3 inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kelkit Çayı kenarında otlayan ineklerden 3'ü gölete düştü. Hayvanların sahibi Mustafa Yağcı, inekleri kendi imkanlarıyla kurtaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri, iş makinesi kullanarak yaklaşık 1 saat süren çalışma ile hayvanları göletten kurtardı.

Sağlık kontrolünden geçirilen inekler sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
Acı haberi Işıl Yücesoy duyurdu: Saadet Sun'u kaybettik

Acı haberi Işıl Yücesoy duyurdu! Sanat dünyası yasta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'na 4 yeni yerli isim birden

Galatasaray 4 yeni transferini ''Hoş geldiniz'' diyerek tanıttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.