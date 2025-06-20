Erbaa'da Çevre Festivali Çocuk Şenliği Düzenlendi

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Erbaa Belediyesi tarafından karne gününde düzenlenen Çevre Festivali Çocuk Şenliği, çocuklara çevre bilincini aşılamak amacıyla çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Şenlikte atık malzemelerden yapılan parkur, oyun grupları, sihirbaz gösterileri gibi etkinlikler yer aldı.

Erbaa Belediyesi tarafından, çevre bilincini çocuklara aşılamak için karne gününde Çevre Festivali Çocuk Şenliği gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe karnesini alan çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

"Atığını getir, eğlenceye katıl" sloganıyla düzenlenen şenlikte çocuklar, atık malzemelerden yapılan survivor parkuru, şişme oyun grupları, palyaçolar, sihirbaz gösterileri ve birbirinden eğlenceli etkinlikle doyasıya eğlendi.

Sıfır atık atölyeleri, çevre örgütleri ve kamu kurumlarının stantlarının açıldığı meydanda vatandaşlara tohum dağıtıldı. Atık malzemelerle boyama etkinliklerinin de gerçekleştirildiği festivale siyasi parti temsilcileri, STK'ler, kamu kurumlarının yetkilileri ile çok sayıda vatandaş ve çocuk katıldı.

Festival kapsamında düzenlenen çevre konulu resim, şiir, tasarım, atık toplama yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri, ilçe protokolü tarafından takdim edildi.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, şenlikte yaptığı konuşmada, "Bugün aslında sadece bir şenlik yapmıyoruz. Bugün hep birlikte doğanın sesine kulak veriyoruz. Doğayı korumak, çevreyi temiz tutmak artık bir tercih değil, bir zorunluluk" dedi.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
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