Erbaa'da Boş Arsada Çıkan Yangın Odunluğu Kül Etti

Erbaa'da Boş Arsada Çıkan Yangın Odunluğu Kül Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, boş arsada yakılan otlar nedeniyle çıkan yangın, yanındaki evin odunluğuna sıçrayarak kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, boş arsada bulunan otların ateşe verilmesi sonucu yangının sıçradığı odunluk kullanılamaz hale geldi.

Osman Gazi Mahallesi Reis Mehmet Ulusoy Caddesi'nde M.K, boş arsada bulunan otları tutuşturdu. Kısa sürede kontrolden çıkan alevler, yan tarafta bulunan Mehmet Karakaş'a ait evin odunluğuna sıçradı.

Yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu odunluk kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
Jennifer Lopez için oda değil adeta saray hazırlandı

Türkiye'de kalacağı odayı görenler gözlerine inanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılanlı ev! 15 yıldır musallat oldular, anne 3 kez düşük yaptı

Yılanlı ev! 15 yıldır musallat oldular, anne 3 kez düşük yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.