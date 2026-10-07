Erbaa Belediyesi ve Erbaa SHMYO, evde bakım için iş birliği protokolü imzaladı

Erbaa Belediyesi ve Erbaa SHMYO, evde bakım için iş birliği protokolü imzaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erbaa Belediyesi, Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile evde bakım hizmetleri için iş birliği protokolüne imza attı. Meslek Yüksekokulu öğrencileri, belediye ekiplerinin evde bakım çalışmalarına katılarak teorik bilgilerini sahada pekiştirecek.
Erbaa Belediyesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu arasında, evde bakım hizmetlerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.
Erbaa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sürdürülen evde bakım hizmetleri kapsamında hazırlanan protokol, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ile Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İrfan Usta tarafından imzalandı.
Protokolle, Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Belediye ekiplerinin yürüttüğü evde bakım çalışmalarına katılarak okulda edindikleri teorik bilgileri sahada pekiştirmeleri hedefleniyor. Öğrencilerin hasta hijyeni, beslenme desteği, iletişim teknikleri, hijyen eğitimi ve mobilizasyon egzersizleri gibi bakım destek çalışmalarına katılacağı belirtildi.