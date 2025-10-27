Erasmus heyeti Akşehir Umut Özel Eğitim Kurumunu ziyaret etti

Romanya, Çekya ve Polonya'dan Erasmus projesi kapsamında Akşehir'e gelen heyet, Akşehir Umut Özel Eğitim Kurumunu ziyaret ederek kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ekibe, proje ortaklarından Akşehir Şehit Osman Aydoğan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ramazan Akbulut eşlik etti.

Akbulut, Romanya, Polonya ve Çekya'dan gelen engelli yetişkin eğitimi uzmanlarıyla yürütülen projenin sonuç ve değerlendirme toplantısını gerçekleştireceklerini kaydeden Akbulut, "Proje, yetişkin engellilerin sınıf ortamlarından uzaklaştırılarak fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin terapi bahçelerinde desteklenmesini amaçlıyor." dedi.

Romanya ekibinden Alexandru Poşırca, "Romanya'daki projenin yöneticisiyim. Bu proje engelli bireylerle çalışanlar için büyük önem taşıyor çünkü deneyim ve yetenek bu alanda çok değerli." ifadesini kullandı.