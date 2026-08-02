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Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması

Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında katıldığı bir canlı yayındaki ifadeleri nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan re’sen soruşturma başlattı.

Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında soruşturma başlatıldı.

SUÇLAMA: CUMHURBAŞKANI’NA HAKARET

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Özkök hakkında katıldığı bir canlı yayındaki ifadeleri nedeniyle suçundan re’sen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Başsavcılık, Özkök’e “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasının yöneltildiğini bildirdi.

NE DEMİŞTİ?

79 yaşındaki Özkök, konuk olduğu bir YouTube kanalındaki canlı yayında, İspanya'da geçirdiği öğrencilik yıllarında tanıklık ettiğini belirttiği Francisco Franco rejiminin çöküş sürecinden bahsetmişti. 

Kaynak: Haberler.com
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