Er şehit ve gazilerden Güvenpark'ta eşit hak talebi

Haber : Hilal ACAR - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - Er şehit aileleri ve gaziler rütbe ayrımı yapılmaksızın eşit özlük hakları talebiyle Güvenpark'ta oturma eylemine devam ediyor. Er gazi Fırat Geylan, "On milyon Suriyeli'ye 40 milyar dolar veren, gerektiğinde bir daha vereceğini söyleyen siyasetçiler, 5 bin gaziyi bu hallere düşürüyorsa, dilenci gibi kapı kapı dolaştırıyorsa hakkımı helal etmiyorum" diye sitem etti. Er gazi Ahmet Ersoy da "Dört yıldır sürekli bizleri oyaladılar, biz sadece emsal özlük haklarımızı istiyoruz. Hakkımızı alana kadar buradan hiç kimse ayrılmayacak" dedi.

Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit yakınları ve gaziler, rütbe ayrımı gözetilmeksizin eşit özlük hakları talebiyle Güvenpark'ta başlattıkları oturma eylemini üçüncü gününde de sürdürüyor. İki gecedir Güvenpark'ta konaklayan er şehit yakınları ve gazilere, gün boyunca çok sayıda siyasetçi destek ziyaretinde bulundu.

Yıllardır mağduriyet yaşadıklarını belirten er gaziler, ANKA Haber Ajansı'na yaşadıkları sorunlara ilişkin sitemlerini ve taleplerini dile getirdi.

Manisa'dan gelen er gazi Necati Akbudak, emsal özlük hakları için alanda olduğunu söyledi. Akbudak, "Er gazilerin maaşı maalesef eridi gitti. Biz emsal maaş istiyoruz şu an mağduruz. Zamanla maaşımız azaldığı için sağlık giderlerimizde zorlanıyoruz. Ben, medikal ürünler için aylık 15 bin lira katkı payı ödüyorum. Aldığımız maaşın 15 bin lirası buna gidiyor. Astsubay ve uzman çavuşlar emsal maaş alıyor. Görev yapan arkadaşlar ne kadar maaş alıyorsa onların maaşı da o şekilde yükseliyor. Bizim öyle bir emsalimiz yok biz emsal maaş almak istiyoruz. Bu enflasyonda maaşımız eridi gitti. Biz de omuz omuza görev yaptığımız subaylar gibi haklarımızı almak istiyoruz" dedi. İki çocuğu ile alana geldiğini vurgulayan Akbudak, haklarını alana kadar alanı terk etmeyeceklerini ifade etti.

DURDU: HAKLARIMIZ VERİLENE KADAR BURADAN AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ

1989 Güneydoğu gazisi İsmet Durdu, 1990 yılında işe başladığı için kanunlardan dolayı maaşının kesildiğini ve bu nedenle 15 yıl maaş alamadığını açıkladı. Durdu, şöyle devam etti:

"Bizimle ilgili bir bakanlığın olması lazım ki bu işleri hallettirebilelim. Bu kadar şehit ve gazinin verildiği bir ülkede, şehit ve gazilerle ilgili bir bakanlığın veya Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı ayrı bir birimin oluşturulması gerekiyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile bizim hiçbir bağlantımız yok, bizi oraya bağladılar ama bu bizim için yeterli değil. Buradaki arkadaşlarımız, özellikle emsal statüsüyle ilgili mağduriyetlerini sürekli dile getiriyor. Normalde arkadaşlarımızın, sosyal hayatlarını idame ettirebilecek bir maaş düzeyine sahip olmaları, çalışmadan hayatlarını sürdürebilmeleri gerekiyor. Ancak maaş konusunda mağduriyet yaşanıyor. Erlerde bir mağduriyet var diğerlerinde böyle bir mağduriyet yok. Bu mağduriyet konusunda taleplerimiz oluştu, üç yıldır bu işle uğraşıyoruz. Üç yılın sonunda, her seferinde verilen sözler yerine getirilmediği için en son bu aşamaya gelindi. Bu aşamada, haklarımız verilene kadar buradan ayrılmayı düşünmüyoruz. İnşallah devlet büyüklerimiz de bizi görürler ve bu mağduriyeti giderirler."

KELEN: VERDİĞİMİZ UZUVLARIN NEDEN DEĞERİ YOK? NEDEN ARAMIZDA AYRIMCILIK VAR?

Terör gazisi Veysel Kelen de 30 yıldır mağduriyet yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

"Aldığımız emekli maaşıyla çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Çocuklarımız bizden bir şey isterken adeta evin içinde saklambaç oynuyoruz, saklanıyoruz. Çocuklarımız da şu an bizimle birlikte mağdur. Dört yıldır arkadaşlarımız sürekli hükümetle görüşme halinde. Bize devamlı söz veriyorlar, 'Yakında olacak' diyorlar ama bir türlü sonuçlanmıyor, mağduriyetimiz giderilmiyor. Yetkililerden ricam şu, biz askerde görevimizi yaparken geleceğimizi düşünmedik. Kimimiz gözünü bıraktı, bir daha göremedi. Kimimiz ayağını bıraktı, bir daha yürüyemedi. Şu an büyük bir mağduriyet içindeyiz, çocuklarımız ve eşimiz de bizimle birlikte mağdur. Aldığımız emekli maaşıyla geçinemiyoruz çünkü biz memur emeklisi değiliz. Memur emeklisinin bakım hakkı var, bizim ise bakmakla yükümlü olduğumuz küçük çocuklarımız var. Gaziler arasında eşitlik istiyoruz. Biz bu ülke için yaralanmadık mı? Verdiğimiz uzuvların neden değeri yok? Neden aramızda ayrımcılık var?"

ERSOY: BÜYÜKLERİMİZDEN BİZLERİN MAĞDURİYETİNİ BİR AN ÖNCE GİDERMELERİNİ TALEP EDİYORUZ

1994 yılı mayına basarak gazi olan Ahmet Ersoy da dört yıldır kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirterek, kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmesini istedi. Ersoy, dün gece titreyerek parkta nöbet tuttuğunu ifade ederek, "Bizleri mağdur etmesinler. Bize verilen sözleri bir an evvel yerine getirmelerini talep ediyoruz. Bizler, vatani görevini layıkıyla yerine getirirken kaybetmiş gazileriz. Büyüklerimizden bizlerin mağduriyetini bir an önce gidermelerini talep ediyoruz. Bizleri buralarda daha fazla rezil etmesinler. Hepimiz hastayız, hepimizin gazilikten kaynaklanan bir sürü hastalığı var. Özlük haklarımızı bir an evvel versinler. Dört yıldır bizleri oyaladılar bizleri daha fazla oyalamasınlar. Biz sadece emsal özlük haklarımızı istiyoruz. Hakkımızı alana kadar da buradan hiç kimse ayrılmayacak" diye sitem etti.

GEYLAN: YAŞADIĞIMIZ HAYAT STANDARTLARI ÇOK DÜŞÜK

Sakarya'dan gelen er gazi Fırat Geylan, 1998 yılında Kahramanmaraş'da teröristlerle girdiği çatışmada sağ bacağını kaybettiğini belirterek, şu ifadelerle dert yandı:

"Bu zamana kadar yaşadığımız süreçte zor durumlar yaşadık ama hiçbir zaman bu kadarki zor bir duruma düşmemiştik. Bağlandığımız Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çok yanlış bir bakanlık. Bizim esas bağlanmamız gereken yer, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak Şehit ve Gazi Bakanlığı olmalı çünkü Amerika'da var, Amerikalılar bizden daha mı maneviyatı güçlü? Yaşadığımız hayat standartları çok düşük. Bu vatan için bedel ödemiş insanların bu şekilde yaşamaması gerektiğini düşünüyorum. On milyon Suriyeli'ye 40 milyar dolar veren, gerektiğinde bir daha vereceğini söyleyen siyasetçiler, 5 bin gaziyi bu hallere düşürüyorsa, dilenci gibi kapı kapı dolaştırıyorsa hakkımı helal etmiyorum."

AYBAY: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI'NIN ELLİ SEFER KAPISINI ÇALDIK AMA BİR TÜRLÜ SONUCA VARAMIYORUZ

5 Ekim 2007 tarihinde Şırnak'ta çatışmada yaralanan Mustafa Aybay, emsal ve özlük haklarını istediklerini vurgulayarak, dört senedir haklarına ulaşmak için uğraştıklarını söyledi. Aybay, "Çalmadığımız bakanlık kapısı kalmadı, bekliyoruz. Kimimiz ayağını, kimimiz kolunu, kimisi gözlerini verdi ama görüyorsunuz, mücadele veriyoruz. İnşallah birileri sesimizi duyar, bu feryadımızı duyarlar ve bizi bir emsale bağlarlar" diye konuştu.

Aybay, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın elli sefer kapısını çaldık, belki yüz sefer. Sayısını unuttum artık ama bir türlü sonuca varamıyoruz. Artık üzüntüden ağlayacağım, duygulanıyorum... Benimle aynı çatışmaya giren, benimle beraber yaralanan komutanlarımız haklarını helal etsinler ama aynı bacak, aynı kurşun, aynı terörist... Onu da vurdu, bizi de vurdu ama maalesef onun aldığı özlük haklarıyla bizim aldığımız özlük hakları aynı değil arasında dağlar kadar fark var. Biz haklarımızı istiyoruz, hakkımızı alana kadar buradayız" dedi.

Er şehit yakınları ve gaziler, Güvenpark'ta eylemlerine devam ediyor.

Kaynak: ANKA