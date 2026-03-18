ABD Adalet Bakanı Bondi, Epstein soruşturması kapsamında Kongre'de ifade vermeye çağrıldı

ABD'de Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Adalet Bakanı Pam Bondi'yi, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili soruşturma kapsamında Kongre'de ifade vermek üzere çağırdı.

Buna göre Bondi'nin 14 Nisan'da Kongre'de, Epstein soruşturması ve soruşturma kapsamında yayımlanan dosyaların bakanlık tarafından nasıl yönetildiğine ilişkin ifade vermesi istendi.

Öte yandan Adalet Bakanlığı, söz konusu celbi "tamamen gereksiz" olarak niteleyerek, "Kongre üyeleri, sansürsüz dosyaları bizzat incelemek üzere Bakanlığa davet edilmiş ve Bondi doğrudan görüşmek için her zaman hazır olduğunu belirtmiştir." ifadesi kullanıldı.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.