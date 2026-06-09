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Epstein'in modellik sektörü üzerinden kadınlara ulaştığı bir ağ kurduğu ortaya çıktı

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ABD'de reşit olmayan kızlara yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein'in, moda ve mankenlik sektöründeki bağlantıları aracılığıyla genç kadınları kendine yönlendirdiği belirlendi. Washington Post'un ortaya çıkardığı e-posta yazışmaları, Epstein'in yıllar boyunca bir ağ oluşturduğunu gösteriyor.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in, kendisine genç kadınlar ve modeller yönlendirmesi için moda ve mankenlik dünyasından bir çevre kurduğu belirtildi.

Washington Post (WP) gazetesi, Epstein'in, 2009 yılında New York'ta modellik ajansı sahibi Ramsey Elkholy ile yaptığı e-posta yazışmalarını ortaya çıkardı.

100'den fazla yazışmaya göre, Elkholy 2009 yılından itibaren yaklaşık 10 yıl boyunca çok sayıda genç kadını Epstein ile tanıştırdı.

Böylece Epstein'in moda ve modellik sektörü aracılığıyla kadınları kendi etrafına çektiği bir ağ oluşturduğu ortaya çıktı.

Aralarında 18 yaşında birinin de bulunduğu çok sayıda kadınla buluşma planlamalarının yer aldığı yazışmalarda, Elkholy'nin kadınlara ait fotoğrafları da Epstein'e gönderdiği görüldü.

Yazışmalar, İsveç, Rusya ve çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren bazı mankenlik ajansı temsilcilerinin de Epstein'in çevresindeki ağın parçası olduğunu ortaya koydu.

Belgelerde, söz konusu kişilerin Epstein ile düzenli iletişim halinde olduğu, genç kadınlara ait fotoğraflar paylaştığı ve bazı yazışmalarda kadınlar hakkında cinsel içerikli yorumlarda bulunduğu görüldü.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
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