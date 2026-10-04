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EPPO, eski Belçika Başbakanı Verhofstadt'ın AP'deki stajyer yönetimini soruşturuyor

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EPPO, eski Belçika Başbakanı ve AP Milletvekili Guy Verhofstadt hakkında stajyer yönetimine ilişkin soruşturma açtığı bildirildi. OLAF'ın da dahil olduğu soruşturma sene başından beri sürüyor; avukatlar müvekkillerinin doğrudan alakası olmadığını, ifade alınmadığını belirtti.

Avrupa Kamu Savcılığı Ofisinin (EPPO), eski Belçika Başbakanı ve Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Guy Verhofstadt hakkında, AP'deki görevi sırasında stajyer yönetimini nasıl yürüttüğüne ilişkin soruşturma açtığı bildirildi.

Resmi Belga ajansının, Belçika'da yayımlanan Knack dergisine dayandırdığı habere göre, Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisinin (OLAF) de dahil olduğu Verhofstadt hakkındaki soruşturma, sene başından bu yana sürüyor.

AP'deki eski Avrupa için Liberaller Demokratlar İttifakı (ALDE) grubunun 2009-2019 döneminde başkanlık görevini de üstlenen Verhofstadt hakkındaki soruşturma, bu görevi sırasında stajyerlerin yönetimini nasıl yürüttüğüne odaklanıyor.

EPPO, soruşturmanın ayrıntılarını paylaşmadı.

Eski Belçika Başbakanı'nın avukatları Christine Mussche ve Quinten de Keersmaecker, OLAF'ın Verhofstadt'tan grup başkanlığı döneminde bir grup stajyerin nasıl yönetildiği hakkında bilgi talep ettiğini belirterek, müvekkillerinin stajyer yönetimiyle "doğrudan alakasının bulunmadığını" ifade etti.

Avukatlar, Verhofstadt'ın ifadesinin alınmadığını ve bu aşamada kendisine yöneltilmiş herhangi bir suçlamanın bulunmadığını aktararak, eski Belçika Başbakanı'nın soruşturmada işbirliği yaptığını kaydetti.

Kaynak: AA
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