Sürücüsünün epilepsi nöbeti geçirdiği otomobil bariyerlere çarptı; 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün epilepsi nöbeti geçirmesi sonucu bir otomobil bariyerlere çarptı. Kaza sonucunda sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün epilepsi nöbeti geçirdiği otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Araçta sıkışan sürücü Şehmuz G. (42) ile yanındaki Levent G. (50) yaralandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu kırsal Kınık Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Şehmuz G. yönetimindeki 16 AKT 483 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün epilepsi nöbeti geçirmesi nedeniyle virajlı yolda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak dururken, sürücü ile yanındaki kuzeni Levent G. araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılarak ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
