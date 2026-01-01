Haberler

Gaziantep'te kardan yolu kapanan köydeki epilepsi hastasına yürüyerek ulaştılar

Güncelleme:
Nizip'te kar nedeniyle yolu kapanan köyde epilepsi krizi geçiren Halil Göngör, UMKE ekipleri tarafından 1 kilometre yürüyerek kurtarıldı. Hastanın sağlık durumu iyi.

GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde kardan dolayı yolu kapanan köyde epilepsi kriz geçiren Halil Göngör'e (19) UMKE ekipleri, 1 kilometre yürüyerek ulaştı. Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güngör'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlçeye bağlı Söğütlü Taşbaşı köyünde yaşayan epilepsi hastası Halil Güngör'ün kiriz geçirmesiyle ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yola çıkan sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı dolayısıyla hastaya ulaşamadı. Haber verilmesi üzerine harekete geçen UMKE ekipleri, hastanın evine 1 kilometre kala araçlarıyla kara saplandı. Yaya olarak devam eden ekipler, 1 kilometre yürüyerek hastaya ulaştı. Vatandaşların da desteği ile UMKE ekipleri, hastayı yaya olarak taşıyıp ekip aracına getirdi. Sonrasında ambulansa ulaştırılan hasta, Nizip Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Halil Güngör, kendisini zorlu hava şartlarında yaya olarak ve ambulansa götüren ekiplere teşekkür etti.

