Havuzda fenalaşan Çiğdem öğretmen hayatını kaybetti

Malatya'da havuzda fenalaşan sınıf öğretmeni Çiğdem Karagülle, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Öğretmen, gözyaşlarıyla uğurlandı.

MALATYA'da girdiği havuzda fenalaşan sınıf öğretmeni Çiğdem Karagülle (45), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesindeki yaşam ve spor merkezinde meydana geldi. Epilepsi hastası olduğu belirtilen sınıf öğretmeni Çiğdem Karagülle girdiği havuzda fenalaştı. Durumu fark eden yüzme hocalarının müdahalesi ile havuzdan çıkarılan Karagülle, çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Çiğdem Karagülle kurtarılamadı. Karagülle, bugün Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
