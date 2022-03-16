EPDK'dan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili sektöre uyarı: Tavan fiyat belirleme yetkimiz var - Haberler

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EPDK'dan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili sektöre uyarı: Tavan fiyat belirleme yetkimiz var

Haberler.com - Emre İliksiz - Güncel
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EPDK'dan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili sektöre uyarı: Tavan fiyat belirleme yetkimiz var

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili EPGİS'inile polemiğe giren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, yeni bir açıklamada bulunarak "Akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşullarında oluşmaktadır" dedi. Öte yandan sektöre bir de uyarıda bulanan Yılmaz, "Dağıtıcı+bayi marjlarında formülasyona aykırı hareketlerin tespit edilmesi halinde tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi için EPDK'nın tavan fiyat uygulama yetkisi kanunen bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz ile akaryakıtta fiyat değişimlerini duyuran Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) arasında yaşanan polemik devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Yılmaz, bir canlı yayında "Biraz kendi reklamlarını yapmak için EPGİS'in yaptığı yanlış. Bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Vatandaşları akaryakıt istasyonlarına yığıyorlar" dedi. EPGİS dün bir açıklama yaparak , sendika aleyhine suç duyurusunda bulunulduğunu ve bu sebeple kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine ara verildiğini duyurmuştu.

"AKARYAKIT FİYATLARI SERBEST PİYASA KOŞULLARINDA OLUŞUYOR"

Konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşullarında oluşmaktadır. Bu oluşumda en önemli pay; petrol fiyatları ve dövizdeki hareketlerdir." dedi.

"EPDK'NİN TAVAN FİYAT BELİRLEME YETKİSİ VAR"

Öte yandan tavan fiyat belirleme yetkilerinin olduğunu söyleyerek sektörü uyaran Yılmaz, "Dağıtıcı+bayi marjlarında formülasyona aykırı hareketlerin tespit edilmesi halinde tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi için EPDK'nın tavan fiyat uygulama yetkisi kanunen bulunmaktadır." dedi.

Emre İliksiz
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Akaryakıt, Epdk, Zam, Güncel, Haberler

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