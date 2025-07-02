Enver Eroğlu, Kırklareli'nden Batman'a Veda Ziyaretleri Gerçekleştirdi
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Batman Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Enver Eroğlu, Kırklareli'deki görev süresinin ardından veda ziyaretlerinde bulundu. Vali Uğur Turan ve Belediye Başkanı Derya Bulut ile görüşerek teşekkürlerini iletti.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Batman Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Enver Eroğlu, veda ziyaretlerinde bulundu.
Eroğlu, Vali Uğur Turan ile Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.
Turan, ziyarette Eroğlu'na yeni görevinde başarı diledi.
Eroğlu da Vali Turan'a teşekkür etti.
Ardından Bulut'u ziyaret eden Eroğlu, Kırklareli'ni çok sevdiğini belirtti.
Bulut da, Eroğlu'na yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel