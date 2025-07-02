Enver Eroğlu, Kırklareli'nden Batman'a Veda Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Batman Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Enver Eroğlu, Kırklareli'deki görev süresinin ardından veda ziyaretlerinde bulundu. Vali Uğur Turan ve Belediye Başkanı Derya Bulut ile görüşerek teşekkürlerini iletti.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Batman Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Enver Eroğlu, veda ziyaretlerinde bulundu.

Eroğlu, Vali Uğur Turan ile Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.

Turan, ziyarette Eroğlu'na yeni görevinde başarı diledi.

Eroğlu da Vali Turan'a teşekkür etti.

Ardından Bulut'u ziyaret eden Eroğlu, Kırklareli'ni çok sevdiğini belirtti.

Bulut da, Eroğlu'na yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Hayatını kaybeden Diogo Jota için 2022 yılında yapılan o yorum gündem oldu

Tepki çığ gibi! Vefat eden Jota için 2022'de yapılan yorum gündem oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanlığı'na vekalet edecek isim belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine vekalet edecek isim belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.