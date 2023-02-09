Enkazdan 81. saatte çıkarılan 6 yaşındaki Beşir; Susamaktan, açlıktan öleceğim Güncel Haberler Diyarbakır'da yıkılan 10 katlı Hisami Apartmanı'nın enkazından 81'inci saatte sağ olarak çıkarılan 6 yaşındaki Beşir Yıldız'ın bulunduğu ana ait ilk görüntüler ortaya çıktı. Diyarbakır'da yıkılan 10 katlı Hisami Apartmanı'nın enkazından 81'inci saatte sağ olarak çıkarılan 6 yaşındaki Beşir Yıldız'ın bulunduğu ana ait ilk görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Beşir, kendisine durumunu soran görevliye, her yerinin sıkıştığını belirterek, 'Susamaktan, açlıktan öleceğim. Su' diyor. DİYARBAKIR (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Diyarbakır Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Enkazdan 81. saatte çıkarılan 6 yaşındaki Beşir; Susamaktan, açlıktan öleceğim - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.