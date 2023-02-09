Enkazdan 81. saatte çıkarılan 6 yaşındaki Beşir; Susamaktan, açlıktan öleceğim
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Diyarbakır'da yıkılan 10 katlı Hisami Apartmanı'nın enkazından 81'inci saatte sağ olarak çıkarılan 6 yaşındaki Beşir Yıldız'ın bulunduğu ana ait ilk görüntüler ortaya çıktı.
Diyarbakır'da yıkılan 10 katlı Hisami Apartmanı'nın enkazından 81'inci saatte sağ olarak çıkarılan 6 yaşındaki Beşir Yıldız'ın bulunduğu ana ait ilk görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Beşir, kendisine durumunu soran görevliye, her yerinin sıkıştığını belirterek, 'Susamaktan, açlıktan öleceğim. Su' diyor.
DİYARBAKIR (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel