Enkazda bulunan bir çanta dolusu altın kemerin sahibi olduğu öne sürülen aile, iddiaları yalanladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bir kepçe operatörü altın kemer dolu çanta buldu. Polis, altın dolu çantayı tutanakla teslim alırken çantanın Kahramanmaraş'ın ünlü kuyumcusu Zabunlara ait olduğu öne sürülmüştü. Ancak aile tarafından yapılan açıklamada, "Haberler gerçek dışıdır. Sayın M. Akif Zabun bahsi geçen adreste ikamet etmemektedir" denildi.

İki büyük depremle çok sayıda binanın yıkıldığı ve binlerce insanımızın yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş'ta enkaz çalışması sırasında ekipler bir çanta dolusu altın kemer buldu. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

MARAŞ'IN ÜNLÜ KUYUMCUSUNA AİT OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

78 kilo ağırlığında olduğu öğrenilen altınların Kahramanmaraş'ın ünlü kuyumcusu İbrahim Zabun'a ait olduğu öne sürüldü. Deprem felaketinde yerle bir olan Pentapark Apartmanında oturduğu iddia edilen İbrahim Zabun ve çocuklarının ise enkazdan sağ çıkıp çıkmadığı ise bilinmiyordu.

AİLE İDDİALARI YALANLADI

Haberlerin ardından kuyumculuğun hesabından bir açıklama yapıldı. Metinde, "Çeşitli haber sitelerinde yapılan sayın M. Akif Zabun beyin hayatını kaybetmesi ve 78 kilo altın bulunması ile ilgili haberler gerçek dışı ve asılsızdır. Bu paylaşım Zabun beyin şahsi isteğidir. Kendisi bahsi geçen adreste de ikamet etmemekteydi. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

PEKİ ALTINLARA NE OLACAK?

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nde muhafaza edilen altınların kime ait olduğu araştırılacak. Sahibinin ya da mirasçılarının çıkmaması durumunda ise altın kemerlerin 5 yıl sonra Milli Emlak'a devredileceği öğrenildi.