Depremin vurduğu Hatay'da yıkım ekipleri, 40 dereceyi geçen Afrika sıcaklarına aldırış etmeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan Hatay'da ekipler, hasarlı binaların yıkımını ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Antakya ilçesinde ekipleri en çok zorlayansa Afrika sıcakları oluyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği kentte iş makinası operatörleri, litrelerce su içerek ve klima ile direnmeye çalışıyorlar. İş makinası operatörü Mehmet Kartal, Sivas'tan Antakya'ya geldiğini belirterek 'Depremden sonra Sivas'tan geldim. Havalar çok sıcak. Şuan hava 40 dereceden fazla ama makinenin üstünde 45'i de geçiyor. Zor olsa da mecburuz. Ortalama 8-10 litre su içiyorum. Tam tempo çalışmaya devam ediyoruz. Bir an önce Hatay'ı ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz' dedi. İş makinası operatörü Asım Kartal, çalışmaların toz içerisinde sıcakla birlikte zorlu olduğunu ifade ederek 'Şuan da hava çok sıcak. Sıcaktan dolayı terliyoruz. Çalışmalar toz içerisinde devam ediyor.

Enkaz kentte Afrika sıcağında zorlu yıkım

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da yıkım ekipleri, 40 dereceyi geçen Afrika sıcaklarına aldırış etmeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan Hatay'da ekipler, hasarlı binaların yıkımını ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Antakya ilçesinde ekipleri en çok zorlayansa Afrika sıcakları oluyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği kentte iş makinası operatörleri, litrelerce su içerek ve klima ile direnmeye çalışıyorlar.

"Bir an önce Hatay'ı ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz"

İş makinası operatörü Mehmet Kartal, Sivas'tan Antakya'ya geldiğini belirterek "Depremden sonra Sivas'tan geldim. Havalar çok sıcak. Şuan hava 40 dereceden fazla ama makinenin üstünde 45'i de geçiyor. Zor olsa da mecburuz. Ortalama 8-10 litre su içiyorum. Tam tempo çalışmaya devam ediyoruz. Bir an önce Hatay'ı ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz" dedi.

İş makinası operatörü Asım Kartal, çalışmaların toz içerisinde sıcakla birlikte zorlu olduğunu ifade ederek "Şuan da hava çok sıcak. Sıcaktan dolayı terliyoruz. Çalışmalar toz içerisinde devam ediyor.